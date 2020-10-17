Nusret Mayın Harbi Tatbikatı'nın ilk gemileri seyre çıkacak
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Nusret Mayın Harbi Tatbikatı açıklamasında, ilk gemilerin 19 Ekim'de seyre çıkacağı belirtildi.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 17- 27 Ekim 2020 arasında Türkiye ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET- 2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın bugün yapılan basın toplantısı ile başladığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri'nden katılan unsurlara ilaveten NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG- 2) unsurları ile ABD'den bir patlayıcı madde imha timi, Bulgaristan'dan bir gemi, Romanya'dan bir gemi ve bir patlayıcı madde imha timi iştirak etmektedir."