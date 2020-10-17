Başkan Erdoğan'dan Fatih paylaşımı: Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?

Başkan Erdoğan bugün Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfine yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisini İstanbul'un fetihinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurladığı bir görsel ile bugün yapılan keşif sonrası kendisinin de yer aldığı bir görseli sosyal medya hesabından "Nasıl başladı/ Nasıl gidiyor" başlığıyla paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Fatih sondaj gemisinde bugün açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır." diye konuşmuştu. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." demişti.