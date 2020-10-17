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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın saldırısı hakkında görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci 'ın 'ın Gence kentindeki sivillere yönelik saldırısı hakkında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın saldırısı hakkında görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile Bayramov, görüşmede "Ermenistan'ın Gence'ye yönelik saldırısı" konusunu ele aldı.

Çavuşoğlu, saldırı sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"CAN AZERBAYCAN'IN DAİMA YANINDAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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