CHP’de bölünmenin ayak sesleri! 10 Aralıkçılar CHP'yi ele geçirdi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verdiği destek, sağ partilerle ittifak çabaları, İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle başlayan Atatürk tartışmaları parti tabanında tepkiyle karşılanırken kulislerde bu gelişmelerin partinin bölünmesine neden olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kılıçdaroğlu, kurulan iki yeni siyasi partiyle dirsek temasına geçerek İYİ Parti'yle kurduğu ittifakın kapsamını genişletme hesapları yaparken CHP kulislerinde ise 'yeni siyasi parti' hareketliliği yaşanıyor. CHP'de, yeni siyasi parti arayışını net bir şekilde ortaya koyan ilk isim uzun süredir parti yönetimiyle sorun yaşayan Muharrem İnce oldu. Asıl hedefi önümüzdeki seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adaylığı olan İnce, Memleket Hareketi adı altında başlattığı hareket kapsamında Anadolu turunu sürdürüyor. İnce'nin verdiği mesajlar ise yeni yılla birlikte yeni bir siyasi parti kuracağına işaret ediyor. İnce 29 Ekim'de de kadrosunu ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak.

Kulislerde eski Genel Başkan Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen isimlerin de yeni siyasi parti kurma arayışında olduğu dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin başta dış politika olmak üzere pek çok konuda sergilediği gayri milli duruşun CHP'nin tabanında, Atatürkçü ve ulusalcı kesimde rahatsızlık yarattığı dile getiriliyor. CHP il ve ilçe örgütlerinden istifaların son dönemde arttığı bilinirken yine HDP ve sağ partilerle kol kola duruşun da tabandaki rahatsızlığı artırdığı belirtiliyor. "CHP FETÖ'ye teslim oldu" dediği için partiden ihraç edilen eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş ile eski birçok CHP'linin yeni partide yer alması bekleniyor.



10 ARALIKÇILAR CHP'Yİ ELE GEÇİRDİ

CHP'nin Atatürkçü ve milli duruşunu kaybetmesinde aralarında genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Atatürk'le ilgili sözleriyle partide tartışma başlatan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Burhan Şenatalar, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin yer aldığı '10 Aralıkçılar Hareketi'nin partiyi teslim almasının etkili olduğu yorumları yapılıyor. CHP'nin ilkelerinden çok HDP çizgisinde politikalardan yana olan Kaftancıoğlu'na karşı birçok milletvekili kazan kaldırmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na destek verirken, tepki gösterenlerin disipline sevk edilmesi istenmişti.

SABAH