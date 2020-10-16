19 Ekim'de ortakul ve liseler açılacak mı? Ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ilkokullar ve ortaokul 8. sınıf ile lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında tüm sınıfların eğitime başlayacağı tarih yer aldı. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü ortakul ve liseler açılacak mı? Ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...
19 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liseler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs pandemisi sonrası öğrenciler yüz yüze eğitimin heyecanını yaşıyor. Şimdi ise diğer sınıfların hangi tarihlerde okula gideceği merak ediliyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü ortakul ve liseler açılacak mı? Ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte cevaplar...
19 EKİM'DE ORTAOKUL VE LİSELER AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merak edilmeye başlandı. Ancak MEB tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?
Anaokulları ve anasınıflarının haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada 2 gün, günde 6 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim alacakladır. Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3 bin 775 özel eğitim öğrencilerine; okul öncesi özel eğitim okullarında 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat, bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 olmak üzere haftada 12 saat, diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1,2,3,4 ve 8. sınıflardaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 saat olmak üzere haftada toplam12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.
Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacaktır. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Okul kantinleri kapalı olacaktır."