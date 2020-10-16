19 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liseler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs pandemisi sonrası öğrenciler yüz yüze eğitimin heyecanını yaşıyor. Şimdi ise diğer sınıfların hangi tarihlerde okula gideceği merak ediliyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü ortakul ve liseler açılacak mı? Ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte cevaplar...

19 EKİM'DE ORTAOKUL VE LİSELER AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merak edilmeye başlandı. Ancak MEB tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.