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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı , ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Zelensky'nin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da İstanbul'a geldi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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