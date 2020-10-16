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Son dakika: Listeye 2 çizik daha: İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi...'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Listeye 2 çizik daha: İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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