Son dakika: Listeye 2 çizik daha: İçişleri Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.