Kars Sarıkamış Çolaklı Köyü karantinaya alındı

Kars Valiliği Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü'nün bugün saat:21.00 itibarıyla karantinaya alındığını açıkladı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.