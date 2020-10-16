Kars Sarıkamış Çolaklı Köyü karantinaya alındı
Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü'nün 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alındığı ve köye giriş-çıkışların durdurulduğu belirtildi.
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Kars Valiliği Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü'nün bugün saat:21.00 itibarıyla karantinaya alındığını açıkladı.
KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU
Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" denildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.