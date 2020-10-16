DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek kontenjanlar...
DGS ek tercih işlemleri heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS ilk yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Boş kontenjanları araştıran öğrenciler ek tercih takvimini merak ediyor. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek kontenjan ve taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Yükseköğretim lisans programlarına yerleşebilmek için tercih yapan adaylardan yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek kontenjan ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.