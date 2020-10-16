DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek kontenjanlar...

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Yükseköğretim lisans programlarına yerleşebilmek için tercih yapan adaylardan yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek kontenjan ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.