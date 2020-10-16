Son dakika: Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



EKONOMİ KONUŞULDU



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI: MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI



Başkan Erdoğan, görüşmede, Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.



AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI



Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.



GÖRÜŞMEDE SIRASINDA ZELENSKIY DE VARDI



Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi.

Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir konuşma yaptı.