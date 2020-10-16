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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı kadın terörist, 'da yakalandı. üyesi , emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı kadın terörist, Adana'da yakalandı

TUTUKLANDI
Adana'da yakalanarak gözaltına alınan Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Son dakika: DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adanada yakalandı SON DAKİKA: DEAŞ ÜYESİ SOUMAYA RAİSSİ, ADANA'DA YAKALANDI

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