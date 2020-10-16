VGM bursu KYK bursuna engel mi? 2020 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Burs miktarı...
VGM yükseköğrenim burs başvuru süreci devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruların detaylarını araştırıyor. Üniversite öğrencileri için verilen burs miktarı belli oldu. Peki, VGM bursu KYK bursuna engel mi? VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 VGM yükseköğrenim burs başvuru formu...
VGM üniversite burs başvurusu ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her dönem boyunca ortaöğrenim ve yükseköğretim öğrencilerine burs veriliyor. Ortaöğretim burs başvurularının sona ermesinin ardından yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Peki, VGM bursu KYK bursuna engel mi? VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 VGM başvuruları ile ilgili merak edilenler...
VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM yükseköğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.