16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

'da kent genelinde ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Ekipler, maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
ABONE OL
İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

Sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA