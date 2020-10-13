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İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden "Kürtçe tiyatro" iddiasına ilişkin flaş yanıt! "PKK terör örgütünün propagandasını..."

Bakan Yardımcısı ve İsmail , 'da bir tiyatro oyununun olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, de olsa, da olsa müsaade edilmez" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden Kürtçe tiyatro iddiasına ilişkin flaş yanıt! PKK terör örgütünün propagandasını...

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yeni bir yalan ve provakasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız "BERU" tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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