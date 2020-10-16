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Erkan Tan: İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı

A Haber spikeri , ve ’ın maşa devletler olduğunu, Batı ve tarafından karşımıza çıkarıldığını ifade ederek “İsrail, terör örgütünün adı” dedi.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Erkan Tan: İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı

İşte Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:

"Karşımızda kim var? , kiralık katil . Batı, iki kiralık katille karşımızda.

Erkan Tan: İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı ERKAN TAN: İSRAİL, SİYONİST YAHUDİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADI

'de petrol arama, 'de doğalgaz arama, ile ilgilenme, 'ye bakma…

Bunları istiyorlar. Batı ne derse onu yapan, Batı'nın istemediğini yapmayan bir kul köle devlet istiyorlar. Yunanistan'ın karşımıza çıkarılma sebebi bu.

Bu motivasyonun arkasında Siyonist Yahudiler var. diye bir devlet yok. İsrail terör örgütünün adı."

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