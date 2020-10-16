Erkan Tan: İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı
A Haber spikeri Erkan Tan, Yunanistan ve Ermenistan’ın maşa devletler olduğunu, Batı ve İsrail tarafından karşımıza çıkarıldığını ifade ederek “İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı” dedi.
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İşte Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:
"Karşımızda kim var? Kiralık katil Yunanistan, kiralık katil Ermenistan. Batı, iki kiralık katille karşımızda.
Akdeniz'de petrol arama, Karadeniz'de doğalgaz arama, Libya ile ilgilenme, Suriye'ye bakma…
Bunları istiyorlar. Batı ne derse onu yapan, Batı'nın istemediğini yapmayan bir kul köle devlet istiyorlar. Yunanistan'ın karşımıza çıkarılma sebebi bu.
Bu motivasyonun arkasında Siyonist Yahudiler var. İsrail diye bir devlet yok. İsrail Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı."