Erkan Tan: İsrail, Siyonist Yahudilerin terör örgütünün adı

İşte Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:

"Karşımızda kim var? Kiralık katil Yunanistan, kiralık katil Ermenistan. Batı, iki kiralık katille karşımızda.

Akdeniz'de petrol arama, Karadeniz'de doğalgaz arama, Libya ile ilgilenme, Suriye'ye bakma…