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Ergenekon hakimi Hüsnü Çalmuk'a FETÖ’den 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden tutuklu yargılanan eski Ergenekon hakimi 'a 10 yıl hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Ergenekon hakimi Hüsnü Çalmuk'a FETÖ’den 10 yıl hapis

Ergenekon davasının kıdemli üye hakimi Hüsnü Çalmuk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Daha önce görev yaptığı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kez FETÖ üyeliğinden yargılanan Çalmuk bugün son savunmasını yaptı. Daha sonra mahkeme başkanı Ali Günay, heyetin kararını açıkladı. Sanık Hüsnü Çalmuk'u "silahlı terör örgütü" üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

FETÖ'NÜN MAHREM HAKİMİ

Cumhuriyet savcısının 16 Nisan'da açıkladığı mütalaada "FETÖ'nün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturmalar ve kovuşturmalar üretildiği" vurgulanmış, Çalmuk'un da örgütte en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirilmiş FETÖ elemanı olduğu belirtilmişti. Mütalaada, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Çalmuk'un "sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, kendi iradesini örgüt iradesine terk etmek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği" kaydedimişti.
Çalmuk, Ergenekon ve Balyoz davalarındaki usulsüz kararları ve kumpasları nedeniyle ayrıca Yargıtay'da da yargılanıyor.

(Fatih ULAŞ / SABAH)

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