16 Ekim 2020, Cuma
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Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Yapılanması'na (/) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.

Adresi tespit edilen R.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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