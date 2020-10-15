Son dakika: FETÖ algı operasyonu yapmıştı! Adalet Bakanı Gül iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi

Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun "tek başına ölüme terk edildiğini" iddia eden HDPli Ömer Gergerlioğlu'nun yalanı belge ile çürütülmüştü. Mustafa Kabakçıoğlu'nun nefes darlığı şikayeti varken kendi isteğiyle tedaviye gitmediği ortaya çıkmıştı.





BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.