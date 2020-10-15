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Son dakika: FETÖ algı operasyonu yapmıştı! Adalet Bakanı Gül iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi

Son dakika haberine göre Gül, cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika: FETÖ algı operasyonu yapmıştı! Adalet Bakanı Gül iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi

Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun "tek başına ölüme terk edildiğini" iddia eden HDPli Ömer Gergerlioğlu'nun yalanı belge ile çürütülmüştü. Mustafa Kabakçıoğlu'nun nefes darlığı şikayeti varken kendi isteğiyle tedaviye gitmediği ortaya çıkmıştı.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

HDPli Ömer Faruk Gergerlioğlunun iftiraları tek tek çürütüldü HDP'Lİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN İFTİRALARI TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

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