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Belçika'da sokağa çıkma yasağı: Üst düzeyde alarm verildi

’da (Covid-19) vakalarında artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getiriliyor. Belçika Başbakanı , 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağını uygulanacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Belçika'da sokağa çıkma yasağı: Üst düzeyde alarm verildi

Belçika'da son günlerde artan koronavirüs vakaları, hükümetin yeni tedbirler getirmesine neden oldu. Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

EN YÜKSEK ALARM VERİLDİ

Croo, "Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz. Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.

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