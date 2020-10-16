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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu açıklaması

 Bakanı Selçuk,  TV Anaokulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli" diyen , "İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu açıklaması

Bakanı Ziya Selçuk, " TV Anaokulu açıldı. Bugün bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte" ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anaokulu çağındaki çocukların televizyon dizisi, magazin programı izlediğini, haberleri hiç kaçırmadığını çok gördüklerini ve bu durumun yanlışlığının altını defalarca çizdiklerini belirtti.

"ELEŞTİRMEK VE HATTA YOL GÖSTERMEKTEN ÖTE..."

Çizgi film içeriklerinin pedagojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini konuştuklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir şey vardı: Harekete geçmek... Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok özeldir. EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte."

"FOTOĞRAFLARINIZI BEKLİYORUM"

, bugün erken çocukluk eğitimine ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kartondan yapılmış bir televizyonun görselini paylaşan Selçuk, "Bu fotoğraf, çocuklar için. Şimdi sizlerden ricam, bir mukavva kutu bulup ortasını keserek, yanlarına düğmeler çizip, tepesine de çataldan iki tane anten ekleyerek bu televizyondan yapmanız, sonra da EBA TV Anaokulu'nu açıp derslere başlamanız. Bekliyorum fotoğraflarınızı..." açıklamasında bulundu.

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