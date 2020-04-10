Belçika'yı korkutan koronavirüs bulgusu! Atık sularda...
Belçika'da koronavirüsle önlemleri kapsamında yapılan bir araştırma ülkeye korku saldı. Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit izlerine rastlanıldığı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.
Belçika'nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı.
ÖRNEKLERİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, "Örneklerin hepsine koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.
Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.
Belçika'da toplam koronavirüs vakası 24 bin 983'e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523'e yükseldi.
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