10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Belçika'yı korkutan koronavirüs bulgusu! Atık sularda...

Belçika'yı korkutan koronavirüs bulgusu! Atık sularda...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
BELÇİKA'YI KORKUTAN KORONAVİRÜS BULGUSU

Belçika'da koronavirüsle önlemleri kapsamında yapılan bir araştırma ülkeye korku saldı. Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit izlerine rastlanıldığı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Belçika'nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ÖRNEKLERİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, "Örneklerin hepsine koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika'da toplam koronavirüs vakası 24 bin 983'e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523'e yükseldi.

Son dakika: Dünya genelinde 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE 350 BİNDEN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI İYİLEŞTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA