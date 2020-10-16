Başkan Erdoğan müjdelemişti! A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ile ilgili müjdeli açıklamasının ardından A Haber ilk kez doğalgaz rezervinin karadaki üssü Zonguldak Filyos Limanını görüntüledi. Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından hazırlıkların yapıldığı noktada Fatih sondaj gemisi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Haberin detaylarını A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.
Zonguldak'tan gelen son dakika haberleri tüm dikkatleri Fatih sondaj gemisinin ve kanuni sondaj gemisinin yakıt ikmali yapacağı bölge ve yeni doğalgaz rezervinin merkez üssü Filyos limanında topladı. Açıklamanın ardından bölgede çalışmalar hız kazandı. A Haber ilk kez yeni rezervin açıklanacağı ve çalışmaların merkez üssü olacak noktayı görüntüledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZONGULDAK MÜJDESİ
Başkan Erdoğan dün verdiği müjdede şunları söylemişti; "İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"
ZONGULDAK'TAKİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu gelişmenin ardından çalışmaların hız kazandığı Zonguldak ve bu dev projenin adeta merkez üssü olacak Filyos limanında hareketlilik başladı. A Haber ekipleri Filyos limanını ilk kez görüntüledi ve neler yapılacağına ilişkin bilgileri aktardı.
"ZONGULDAK'TAN DAHA ÇOK MÜJDELİ HABERLER GELECEK"
Bu kapsamda Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli İktisat ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, "1 buçuk ay önce Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde ile mutlu bir gün yaşadık. 320 Milyar Metreküp doğalgaz rezervinin bulunması bizleri çok mutlu etti. Tabii ki bu miktar Türkiye'nin problemlerini bir anda ortadan kaldıracak, dışa bağımlılıktan tamamen kurtaracak bir miktar değildi. Ancak hepimiz için yarınlarımız için bir umut ışığı oldu. Her şeyden önemlisi, Türkiye artık kendisine ait gemi ve donanımlar ile kendi a enerji kaynaklarını arayıp, bulan ve çıkartabilen bir ülke haline geldi. Enerji kaynağının bulunması ile her şey bitmedi. Aslında ülkemiz adına sevindirici gelişmeler yeni başlıyor" dedi.
ZONGULDAK SON DAKİKA HABERİ İLE HEYECANLANDI
Ülkemizin sağlamış olduğu yeni imkânlar ile farklı kaynaklar bulmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye, çeşitli stratejiler deniyor ve bu sayede başarıdan başarıya koşuyor.
Ben enerji rezervleri ile yeni ve müjdeli daha birçok haber alacağımıza inanıyorum. Bu çalışmaları sürdürdükçe yeni başarılara koşarak, enerji konusunda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Gemi sayımızın arttırılması da yeni müjdeli haberlerin geleceğinin en büyük göstergesidir. Ancak daha önce belirttiğim gibi her şey bitmedi yeni başlıyor. Enerji konusunda yapılan yatırımlar var. Ancak bunları daha da arttırmalıyız" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE ARTIK ÜRETİCİ GÜÇ OLACAK
Bulunan kaynakların sadece ülkeye para girişi veya dovizin elimizde kalması olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, " En önemlisi ülkemiz, enerji konusunda üretici bir güç olacaktır. Tabii ki karımız olacak, dışarıya belli bir miktar para ödemeyeceğiz. Ancak, dediğim gibi bu kaynakların bulunup işlenmesi ile enerji konusunda üretici bir güç olmamız hepsinden daha önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız kaynağın kullanılabileceği tarihi sembolik bir anlamı da olduğundan 2023 olarak verdi.
DEPOLAMA FIRSATI
Bu da bizlerde ayrı bir sevinç oluşturdu. Ancak, bu iş 2024'e kalsa bile kesinlikle başarısızlık değil, büyük bir başarıdır. Elimizde doğalgaz kaynağı bulunması ve bunu üreterek depolayabilmek çök önemlidir. Bundan sonra masaya oturduğumuzda, verilen fiyatı kabul etmeme ve bekleme şansımız olabilecek.. Buda dışarıdan doğalgaz alırken, fiyatta indirim yapmamıza imkân sağlayacak. Tabi bu indirim daha sonra vatandaşa da yansıyacak"
ZONGULDAK, BÖLGE VE ÜLKEMİZ DAHA DA GELİŞECEK
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi Fatih Gemisinden yapacağı açıklama ve ek rezerv müjdesine değinen Yıldırım, " Tüm ülke Cumartesi gününü bekliyor. Zonguldak ve bizlerde merakla o günü bekliyoruz. Ek bir rezerv açıklanacak. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Ben daha öncede belirttiğim gibi, bölgemizden ve arama çalışmalarının devam ettiği bölgelerden birçok müjdeli haber geleceğine inanıyorum. Son olarak Zonguldak yıllardır kömür madenleri ile bu ülkenin ekonomisine katkı veren bir kentti. Herkesin kömür sayesinde, madenleri ile görmese bile ismini bildiği Efsane kentimizin, bundan sonra enerji kaynaklarıyla da bilineceğini ve daha da gelişeceğini düşünüyorum" dedi.
"ZONGULDAK, DOĞALGAZI İLE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"
Diğer yandan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Alan cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ve vereceği müjdeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.
"21 Ağustos'ta, Ülkemiz ve Zonguldak için çok önemli bir müjde verildi. Cumartesi günü yeni bir müjde daha verilecek. Kara elmasın ve emeğin başkenti olarak, 5 bin şehit madencisi, çalıştığı madenlerdeki tozlar sebebiyle hastalanan ve sağlığını kaybeden binlerce işçisi ile Türkiye Ekonomisine katkı sunan ve ülkemizin en önemli lokomotif kentlerinden Zonguldak, yeni müjdeli haberi merakla bekliyor. 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu haberi ile büyük coşku ve mutluluk yaşadık. Sevincimiz devam ederken, ikinci bir ek rezerv müjdesi geldi. Bu kaynaklar ile enerji anlamında dışa olan bağımlılığımızın azalacak. Artık geleceğe umutla bakıyoruz" dedi
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK
Bundan sonra Zonguldak açıkları ve diğer arama yapılan yerlerde yeni kaynaklar bulunacağı inancında olduğunu ifade eden Alan, "Bu anlamda enerji için dışa giden kaynaklarımız, artık ülkemizin gelişiminde kullanılabilecek. 21 Ağustosta aldığımız ilk haberin ardından, belki de son günlerde aldığımız en güzel haber bu oldu. Hepimiz şim 17 Ekim Cumartesi Günü Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Hem yeni rezerv miktarının hem de yeni müjdelerin ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu gelişmeler ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine gelmesini sağlayacaktır. Taş kömürü ile Türkiye'nin enerjisine destek olan Zonguldak, şimdide Doğalgazı ile Türkiye Enerjisine, gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu.