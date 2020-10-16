Başkan Erdoğan müjdelemişti! A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi

ZONGULDAK, BÖLGE VE ÜLKEMİZ DAHA DA GELİŞECEK

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi Fatih Gemisinden yapacağı açıklama ve ek rezerv müjdesine değinen Yıldırım, " Tüm ülke Cumartesi gününü bekliyor. Zonguldak ve bizlerde merakla o günü bekliyoruz. Ek bir rezerv açıklanacak. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Ben daha öncede belirttiğim gibi, bölgemizden ve arama çalışmalarının devam ettiği bölgelerden birçok müjdeli haber geleceğine inanıyorum. Son olarak Zonguldak yıllardır kömür madenleri ile bu ülkenin ekonomisine katkı veren bir kentti. Herkesin kömür sayesinde, madenleri ile görmese bile ismini bildiği Efsane kentimizin, bundan sonra enerji kaynaklarıyla da bilineceğini ve daha da gelişeceğini düşünüyorum" dedi.

"ZONGULDAK, DOĞALGAZI İLE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Diğer yandan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Alan cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ve vereceği müjdeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.