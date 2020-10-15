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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

Başkan 'ın davet ettiği Devlet Başkanı , 'ye gelecek. Başkanı Zelenskiy ile iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DAVETE İCABET EDECEK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacağı aktarıldı. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlandığını açıklandı.

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