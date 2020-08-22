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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Zelenskiy görüşmede, 'nin 'deki büyük keşfi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

ABBAS İLE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI FİLİSTİN'İN BAŞARISI
Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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