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Terör sevici Türkiye Tabipler Birliği'ne HDP sahip çıktı

Başkan Erdoğan'ın, "Çoklu baro sisteminde olduğu gibi ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapmak zorundayız" dedi. Terör destekçisi Türk Tabipler Birliği'ne 'den destek geldi. HDP skandal ifadelere imza attı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Terör sevici Türkiye Tabipler Birliği'ne HDP sahip çıktı

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) faaliyetleri yine gündemde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'kapatılmalı' dediği Türk Tabipleri Birliği'nin, 27 Eylül'de düzenlenen Merkez Konsey seçimlerini, 'Etnik Demokratik TTB' grubu kazandı.

PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı da TTB'nin başkanı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, dün partisinin grup toplantısında Türk Tabipleri Birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞINA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BİRİNİ KOYUYORLAR"
Erdoğan, "Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır. TTB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır." ifadelerini kullandı.

HDP: ELİNİZDE PATLAYACAK
HDP'den ise Tabipler Birliği'ne destek geldi.

Başkan Erdoğan'ın Tabipler Birliği'ne karşı başlatılacağını söylediği düzenleme için HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yapılacak düzenlemenin başarısız olacağına vurgu yaparak "Çoklu baro ellerinde kaldı, bu sefer TTB'ye ve diğer meslek odalarına göz diktiler. Bu konu da ellerinde patlayacak. Bununla ilgili asla başarıya ulaşamayacaklar." ifadesini kullandı.

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