Zeytinburnu'nda kaçak sigara operasyonu! 2 milyon 845 bin paket ele geçirildi
Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi. Gemideki sigaralar Haydarpaşa Limanı'nda sergileniyor.
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Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi. Gemideki sigaralar Haydarpaşa Limanı'nda sergileniyor.