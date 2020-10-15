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Zeytinburnu'nda kaçak sigara operasyonu! 2 milyon 845 bin paket ele geçirildi

açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi. sigaralar 'nda sergileniyor.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Zeytinburnu'nda kaçak sigara operasyonu! 2 milyon 845 bin paket ele geçirildi

Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi. Gemideki sigaralar Haydarpaşa Limanı'nda sergileniyor.

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