Koronavirüs'te burun kılı detayı! Bunu sakın yapmayın...

"SAKAL VE BIYIK UZUNLUĞU MASKENİN İŞLEVİNİ YOK EDİYOR"



Prof. Dr. Recep Tekin, uzun sakal ve bıyığın maskenin işlevini yok ettiğini, bu kişilerin virüsü kapma ihtimallerinin yüksek olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüs tedbirlerinin başında maske geliyor. Sağlıklı ve etkili maske olabilmesi açısından sakal ve bıyık durumunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle kirli, çok uzun sakal ve bıyığın maskenin etkisini azalttığını biliyoruz. O yüzden özellikle sağlıklı bir maske ve etkisini artırmak için sakal ve bıyığın mümkün olduğunca kesilmesini veya kısa tutulmasını istiyoruz. Sakal, bıyık varsa öksürme ile birlikte bu bölgede virüsün daha fazla tutunduğunu biliyoruz. Bunları yapamıyorsak maskeyi sık sık değiştirerek yüzümüzü yıkamalıyız. Sabun veya suyla yıkamak yeterli oluyor, ekstra bir işleme gerek yok" şeklinde konuştu.