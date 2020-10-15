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Kütahya’nın Emet ilçesinde korona kararı! Misafirlik yasaklandı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, yeni koronavirüs yasakları da geliyor. Son olarak 'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri 15 günlüğüne yasaklandı.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Kütahya’nın Emet ilçesinde korona kararı! Misafirlik yasaklandı...

Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona kararı! Misafirlik yasaklandı...

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilçede yeni kararlar aldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona kararı! Misafirlik yasaklandı...

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona kararı! Misafirlik yasaklandı...

"Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için, ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmasına, nikah merasimlerinin daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir."

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