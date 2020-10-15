Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı...
Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, Rebiülevvel ayı için geri sayım başladı. Safer ayının son günlerinde vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Rebiülevvel ayının hangi tarihte başlayacağı, anlamı ve fazileti ile ibadetleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı...
Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevlid kandilini de içinde barındıran bu mübarek ayda yapılması gereken birçok ibadet de bulunuyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiğinden arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? REBİYÜLEVVEL AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Hicri takvimin üçüncü ayı olarak kabul edilen ve islam alemi açısından büyük önem taşıyan bu ayın başlamasına günler kaldı. Safer ayının sona ermesiyle başlayacak olan bu ay diğer aylara göre en şereflisi olarak nitelendirilmiş ve Mevlid kandilini içerisinde barındırdığından büyük önem taşımaktadır…
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.