Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevlid kandilini de içinde barındıran bu mübarek ayda yapılması gereken birçok ibadet de bulunuyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiğinden arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler ve faziletleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? REBİYÜLEVVEL AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Hicri takvimin üçüncü ayı olarak kabul edilen ve islam alemi açısından büyük önem taşıyan bu ayın başlamasına günler kaldı. Safer ayının sona ermesiyle başlayacak olan bu ay diğer aylara göre en şereflisi olarak nitelendirilmiş ve Mevlid kandilini içerisinde barındırdığından büyük önem taşımaktadır…