Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 15 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

GÜNÜN VAKA TABLOSU

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.