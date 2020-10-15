15 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı , 15 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. 15 Ekim'de 66 kişi hayatını kaybederken, 1693 yeni vaka tespit edildi. Koca ayrıca bugüne kadar 12 milyon test yapıldığını da ifade etti. İşte 15 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 15 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Ekim 2020 Perşembe SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 15 EKİM 2020 PERŞEMBE

GÜNÜN VAKA TABLOSU

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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