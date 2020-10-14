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Son dakika: Sincar'da PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberleri... 'in istihbaratıyla, /'nın 'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Sincar'da PKK'ya ağır darbe

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEM EMRİ VERMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir yerel saha unsurları üzerinden takibe aldığı Fuat Zengin'in, PKK'nın Sincar'daki silahlı tüm faaliyetlerini sevk ve idare ettiği ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi.

Bunun üzerine PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin, geçen günlerde TSK tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Zengin'in 1993'te PKK/KCK'ya katıldığı ve çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlenirken, Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütün silahlı kadroları arasında büyük moral bozukluğu yarattığı belirtildi.

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