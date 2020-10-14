Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan toplantı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Üniversiteler, okullar ve mekanlar hakkında konuların masaya yatırılması merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte alınan kararlar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta toplanmamıştı. Toplantı en son 1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşmişti.

Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.