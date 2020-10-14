Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte alınan kararlar...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Milyonlarca vatandaş toplantının ardından çıkacak kararları bekliyor. Yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte alınan kararlar...
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan toplantı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Üniversiteler, okullar ve mekanlar hakkında konuların masaya yatırılması merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte alınan kararlar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta toplanmamıştı. Toplantı en son 1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşmişti.
Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cuma Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi.
Bakan Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, geride kalan aylar boyunca salgın dışındaki konulardan yeterince bahsedemediklerini söyledi.
Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu anlatan Koca, "Birinin diğerinden ayrı ele alınamayacağı ilkesinden taviz vermedik. Tedavisinin ertelenmesinde bir sakınca olmayan, hatta tedavisinin daha sonra yapılması hastalarca da tercih edilen bazı rahatsızlıklar dışında hastalarımızla ilgilendik. Hastalarımız, hekim ilgisi ve hastane imkanlarından geçici aksamalar dışında yararlanabildi." dedi.