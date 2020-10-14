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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Son dakika.. Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli görüşmede - çatışması ile ve meselesi ele alındı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da değerlendirildi.



AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme! Azerbaycan-Ermenistan çatışması... BAŞKAN ERDOĞAN İLE VLADİMİR PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME! AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI...

Başkan Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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