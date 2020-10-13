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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor." ifadelerini kullandı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 13 EKİM SALI

AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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