Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor." ifadelerini kullandı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.