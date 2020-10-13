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Son dakika: Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı depo bulundu

haberi... ’nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin malzemelerinin olduğu depo bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı depo bulundu

Gümüşhane Valiliği, Kürtün ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonu yapıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonların süreceği bildirildi.




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