Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? İşte aranan tarih...
Safer ayı ne zaman bitiyor? Müslümanlar için önemli olan Safer ayı için son günlere gelindi. Safer ayı halk arasında bela ve musibet ayı olarak anılmaktadır. Sebebi olarak ise Hz. Muhammed'in bu ayda hastalanması olarak gösterilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre Muharrem ayının bitmesi ile birlikte Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı bitiş tarihi belirtilmiştir. İşte, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? İşte aranan tarih...
Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 dini takvim sayfasında Safer ayının bitiş tarihi açıklanmıştır. Safer ayında belalardan kurtulmak için tövbe ediliyor. Bazı kaynaklara göre ise Safer ayı ilk çarşambası ile son çarşambası gününe özel namaz kılınıyor. İşte, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? İşte aranan tarih...
SAFER AYI 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?
Safer ayı bu yıl 18 Eylül tarihinde başladı. Bu ayın son günü ise 17 Ekim olacak. Safer ayından sonra R.Evvel ayı geliyor.
SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?
Safer ayının 17 Ekim tarihinde sona ermesi dolayısıyla 14 Ekim Çarşamba günü bu ayın son çarşambası olmuş olacak.
SAFER AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasına özel namaz kılınıyor.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)
DİYANET'İN SAFER AYI AÇIKLAMASI
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).