Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 dini takvim sayfasında Safer ayının bitiş tarihi açıklanmıştır. Safer ayında belalardan kurtulmak için tövbe ediliyor. Bazı kaynaklara göre ise Safer ayı ilk çarşambası ile son çarşambası gününe özel namaz kılınıyor. İşte, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? İşte aranan tarih...

SAFER AYI 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı bu yıl 18 Eylül tarihinde başladı. Bu ayın son günü ise 17 Ekim olacak. Safer ayından sonra R.Evvel ayı geliyor.

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Safer ayının 17 Ekim tarihinde sona ermesi dolayısıyla 14 Ekim Çarşamba günü bu ayın son çarşambası olmuş olacak.