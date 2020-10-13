Dev LPG tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Panama bandıralı "Marycam Swan" isimli dev LPG tankeri bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev tankerin geçişinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bir gemi de refakat etti.
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154 METRE UZUNLUĞUNDA
Panama bandıralı "Marycam Swan" adlı dev LPG tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
154 METRE UZUNLUĞUNDA
Samsun Limanı'ndan gelen ve gideceği liman henüz belli olmayan 154,17 metre uzunluğunda, 25,5 metre genişliğindeki 16 bin 808 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir gemi de refakat etti. Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güvenlik amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.