Çocuğunu alevlerden kaçırırken görüntülenmişti! O baba konuştu...

'TEPKİ GÖSTERMEDİLER'

Yangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını da sözlerine ekleyen Şahin, "Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, buradaki yangına da bir tepki vermelerini bekledik. Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı. Binlerce, belki de milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı. Kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" diyerek tepki gösterdi.