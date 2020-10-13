Üniversiteler açılacak mı?
Dünyada her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin bu salgında aldığı erken önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlanırken, üniversite öğrenciler merakla okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.
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Son dakika haberi; KOVID-19 salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rakamlar tekrar artışa geçti. Geçen ay artışlar yaşayan Türkiye'de son birkaç hafta içinde rakamlar erken alınan önlemlerle tekrar aşağı doğru inmeye başladı.Üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.
ANADOLU ŞEHİRLERİNDE SALGIN PATLAMASI OLDU
Toplumun genelinin kontrollü yaşama uyum sağlamış olması da bunda etken. Yazın memleketlerine tatile gidenler Anadolu şehirlerinde adeta salgının patlamasına neden oldu. Geçen ay herkesin yaşadığı illere dönmesi ile birlikte Anadolu'da vaka sayıları inişe geçti. İstanbul ve çevresi şu anda Türkiye genelinde artışın gözlendiği tek yer. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu tarih daha erkene de çekilebilir.
ANADOLU ŞEHİRLERİNDE SALGIN PATLAMASI OLDU
Toplumun genelinin kontrollü yaşama uyum sağlamış olması da bunda etken. Yazın memleketlerine tatile gidenler Anadolu şehirlerinde adeta salgının patlamasına neden oldu. Geçen ay herkesin yaşadığı illere dönmesi ile birlikte Anadolu'da vaka sayıları inişe geçti. İstanbul ve çevresi şu anda Türkiye genelinde artışın gözlendiği tek yer. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu tarih daha erkene de çekilebilir.
Sabah