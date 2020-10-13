Son dakika: Alçak Ermenistan'ı lanetlediler!





TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRAN ERMENİSTAN'A 'DUR' DENİLMELİ

Ermenistan'in Gence katliamı sonrası BM, AGİT ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne haydut devletin cezalandırılması için başvuru yapan Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

Otuz yıldır bölgede akan kanların müsebbibi haydut devlet Ermenistan'dır. Ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan topraklarındaki sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Bu saldırı ikinci bir Hocalı soykırımıdır. 30 yıldır suskun olanların ikiyüzlülüğü ortada. BM 822, 853, 874, 884 sayılı kararlarını uygulamayarak hukuksuzluğu alışkanlık haline getirmiş olan Ermenistan'ın uluslarası hukuka ve Cenevre sözleşmesine aykırı davranışlarının cezalandırılmasını talep ediyoruz. Dünya'dan bir kadın, anne ve bilim insanı olarak talep ediyorum. Masumların kanlarının dökülmemesi için Ermenistan'ı durdurun. Ermenistan'a ekonomik ambargo konulmasını talep ediyoruz...

SABAH