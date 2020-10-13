RTÜK-Spotify anlaşması tamam! Spotify lisans alacak Türkiye'de temsilcilik açacak
Son dakika haberine göre... Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak. Sabah'tan Burak Erdem'in haberinin detayları...
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Türkiye'de temsilciliği bulunmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı.
LİSANS ALACAK
Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak. (Burak Erdem ÇELİK / ANKARA)