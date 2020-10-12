Ücretsiz tablet dağıtımı başladı! MEB ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?
Ücretsiz tablet dağıtımı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca dağıtılan ücretsiz tablet için araştırmalar sürüyor. Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrenciler için verilecek ücretsiz tabletin detayları merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak? Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
MEB ücretsiz tablet dağıtımı nasıl olacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Uzaktan eğitim döneminde tablet bilgisayarı bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için bazı kurumlar tarafından destek kampanyaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise ilk etapta 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı yapılacağını açıklamıştı. Ücretsiz tabletler bugün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Peki, MEB ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak? Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...
500 BİN TABLET NE ZAMAN, NASIL DAĞITILACAK?
500 bin tablet dağıtımı 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.
ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?
Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.
Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU YAPILACAK MI?
İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.
"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.
Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."