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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Barbar bir Ermenistan var

Son dakika haberine göre  Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'ın barbar bir tavır sergilediğinin altını çizerken " ile  kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Barbar bir Ermenistan var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Ermenistan'ın barbar bir tavır sergilediğinin altını çizerken "Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz." dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.

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