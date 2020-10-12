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FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

'daki  operasyonunda ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020
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FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı perşembe günü yaptığı eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkmıştı. 21 şüpheliden 3'ü geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gözaltındaki 21 kişiden 5'i kadın toplum 9 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, halen gözaltında olan 9 kişinin ise yarın adliyeye gönderileceği kaydedildi.

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