Son dakika: Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mustafayeva A Haber'de

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mustafayeva A Haber'de Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini değerlendirdi.

Mustafayeva'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ermenistan terörden yana olan tavrını gösterdi. Gence'deki saldırı Hocalı soykırımını hatırlattı.

FRANSA-ERMENİSTAN-İRAN

Şimdilik kanıtlar aranıyor. Sadece biz değil uluslararası devletlerin araştırması gerekiyor.

ULUSLARARASI TOPLUM NEDEN SESSİZ?

Uluslararasının sessizliği bu aşamaya gelmesine neden oldu. Olaylar 30 yıldır bu aşamaya geldi. İlk başta tepki gösterilseydi böyle olmazdı. Hangi ülkede böyle bir şey olabilir. Başka devletlerden Pakistan olsun başka Müslüman ülkeler dışında tepki gösteren olmadı. Sonra hallederiz diye diye bu hale geldi. Sabrımız da bir aşamaya kadar.

Azerbaycan tarafı net, topraklarımızı geri istiyoruz. Bizim 1 milyona yakın göçmenimiz var. Topraklarına geri dönmelerini istiyoruz. Bizim istediğimiz gibi bir barış olacaksa olacak yoksa savaş olacak. Cumhurbaşkanımız da açıkladı 'Size son şans veriyoruz' dedi. Herhalde dinlemediler.

BİR MİLLET İKİ DEVLET

Türkiye'den beklediğimiz tek şey destek. Bunu söylemeye bile gerek yok hep yanımızda. Bu çok büyük bir destek. Türkiye bize güç katıyor. Biz bir millet iki devletiz.

Azerbaycan ordumuz çok kuvvetli bir değil 3 Ermenistan ordusuna yeter.