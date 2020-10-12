AK Parti'den 18. yıla 1 milyon yeni üye ile kutlama

Kandemir, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Karadeniz'de petrol bulunması gibi son zamanlarda Türkiye'nin güzünü güldüren gelişmelerin AK Parti'ye olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi. 2023 yılına kadar her yıl yeni üye sayısını 1 milyon olarak hedeflediklerini belirten Kandemir, 2023 seçimlerine güçlü kadrolarla girmek istediklerini ifade etti. Kandemir pandemi sürecine rağmen partilerine bu kadar ilgi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kongre sürecinin de çok iyi gittiğini belirten Kandemir, şu ana kadar pandemi ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kongreler önlemlerin nasıl alınması gerektiğine ilişkin kitapçık hazırladıklarını belirten Kandemir, teşkilatların bu kuralları bire bir uyguladıklarını ifade etti.