Türkiye’de bir ilk! Bakan Dönmez duyurdu: Üretimine başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek. Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.