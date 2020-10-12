Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün vefat eden Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.