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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

Bugün vefat eden Belediye Başkanı Av. için başsağlığı mesajı yayınlayan , "Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün vefat eden Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Son dakika: Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti SON DAKİKA: KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ

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