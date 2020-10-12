Son dakika: Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti. Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.