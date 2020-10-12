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Son dakika: Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Belediye Başkanı hayatını kaybetti. Üçüncü dönem Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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